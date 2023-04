Fan-Service vom Feinsten: Nintendo hat die Nintendo Live 2023 Seattle angekündigt

Nintendo hat Nintendo Live 2023 Seattle angekündigt, eine Vor-Ort-Veranstaltung, die im September in Seattle stattfinden wird.

Mehr zur Nintendo Live 2023 Seattle

Sie soll “Spaß-Gameplay, Live-Bühnenaufführungen, aufregenden Gaming-Turnieren, unvergesslichen Foto-Ops und mehr” zu den Spieler:innen vor Ort bringen. Das Nintendo Live-Event debütierte zunächst 2017 in Japan, um Nintendo-Fans eine Vielzahl von von Nintendo-Spielen inspirierten Aktivitäten näherzubringen. “Fans jeden Alters können derzeit die einzigartigen Spiele, Charaktere und Welten von Nintendo auf Nintendo Switch erleben, aber wir wollen diesen Umfang um eine neue Erfahrung erweitern”, sagte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, in einer Pressemitteilung. „Mit Nintendo Live 2023 geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, gemeinsam mit Familie, Freunden und der breiteren Nintendo-Community im Geiste des Spaßes zu feiern und lang anhaltende Erinnerungen zu schaffen.“

Teilnehmende können eine “große Vielfalt” an von Nintendo-Spielen inspirierten Aktivitäten in einem großen Themenbereich erleben, natürlich mit der Switch spielen, Live-Unterhaltung genießen, Gaming-Turniere anfeuern und unter anderem Fotos mit bekannten Charakteren wie Mario und Luigi machen. Weitere Details zur Veranstaltung, einschließlich des spezifischen Zeitpunkts und der Teilnahme, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Eine offizielle Website zu diesem Event gibt es natürlich und wir dürfen gespannt sein, ob dies tatsächlich „nur“ ein reines Fan-Event ist oder ob da nicht doch eine kleine Ankündigung ihren Weg reinfindet. Was haltet ihr davon?