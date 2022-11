A Little to the Left: Nun für Nintendo Switch und PC verfügbar

Das gemütliche Puzzlespiel A Little to the Left ist jetzt für Switch über Nintendo eShop und PC über Steam für 14,99 Euro erhältlich.

Mehr über A Little to the Left

Auf der offiziellen Nintendo-Website wird ganz genau erklärt, was zu tun ist. In unserer Vorschau zu A Little to the Left waren wir begeistert von der simplen Spielidee: Es gilt, Dinge zu sortieren, zu stapeln und zu organisieren. So ergibt sich rasch ein Puzzlespiel mit Hang zur Ordnung, und eine Katze, die gern für Chaos sorgt, ist ebenfalls mit von der Partie. Einzelne Levels bieten auch mehrere Lösungswege an, hier hat das Entwicklerteam von Max Inferno an alles gedacht. Schnell werdet ihr euch Fragen stellen, wie etwa: In welche Richtung sollten die Zeiger der Uhr zeigen? Wie ordnet man die Eier an?

Zudem bietet A Little to the Left ein tägliches Rätsel an, das euch immer ein anderes Puzzle mit einer kleinen Variation bietet. Das Game ist äußerst verspielt und witzig, was es ideal für alle Altersgrupen macht. Über 75 einzigartige Rätsel erwarten euch, und die intuitive Drag & Drop-Steuerung ist komplett einfach. Die charmanten Illustrationen und der fesselnde Sound sind neben der Katze die wichtigsten Punkte, die Herausgeber Secret Mode und das Entwicklerstudio Max Inferno hervorheben. Einen Launch-Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls, hier ist er für euch: