Nintendo fragt Fans, welche Pokémon-Spiele sie sehen wollen

Wie ein Beitrag im Mystery Dungeon -Subreddit hervorhebt, hat Nintendo damit begonnen, Umfragen an alle zu versenden, die sich für den Erhalt von My Nintendo-Aktionen und Newslettern angemeldet haben. Die Umfrage möchte wissen, welche Art von Spielen Pokémon -Fans in Zukunft aus der Serie sehen möchten. Es geht sogar so weit, dass “bestehende Spin-off-Serien” wie Pokémon Mystery Dungeon erwähnt werden. Weitere Optionen sind “traditionelle” Einträge und auch weitere Remakes/Remaster. Es gibt sogar eine „Sonstiges“-Option, mit der Möglichkeit, etwas Anderes oder völlig Neues einzutragen.

Hin und wieder senden Unternehmen Feedback-Umfragen an eingefleischte Fans, und nun hat wohl Nintendo gerade eine über Pokémon am Laufen!

Anscheinend wird auch der Side-Titel Pokémon Legends: Arceus (zu unserem Test) in einer separaten Frage erwähnt – diese Umfrage dürfte wirklich so ziemlich alles abdecken. Wir haben den actionorientierteren Titel Arceus, es gibt die guten alten linearen Spiele wie Pokémon Rot und Blau, und auch die kommenden Open World-Spiele wie Karmesin und Purpur werden hier schon erwähnt. Jetzt liegt es wohl an den Fans – ich persönlich habe die Umfrage noch nicht erhalten, es wird spannend, ob da auch die deutschsprachige Community gefragt wird. Was würdet ihr gerne für neue Games in der Serie der Taschenmonster sehen? Sagt es uns in den Kommentaren!