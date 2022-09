Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur: Neuer Trailer zeigt viele Details!

Neue Details zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wurden bekanntgegeben. Der neue Trailer enthüllt unterschiedliche Handlungsstränge, neue Inhalte, neue Charaktere und weitere Pokémon aus der Paldea-Region!

Eine ganz eigene Geschichte

Spieler:innen sind an einer Akademie eingeschrieben, die eine freie Projektarbeit veranstaltet – die Schatzsuche. Während sie die Weiten der Paldea-Region bereisen, können die Spieler:innen drei ganz unterschiedliche Geschichten erleben:

Der Weg des Champs : Sucht an verschiedenen Orten Arenen auf, um den Champ-Rang zu erreichen.

: Sucht an verschiedenen Orten Arenen auf, um den Champ-Rang zu erreichen. Der Pfad der Legenden : Helft Mitschüler Pepper bei der Suche nach seltenen Zutaten, die Geheimgewürze genannt werden.

: Helft Mitschüler Pepper bei der Suche nach seltenen Zutaten, die Geheimgewürze genannt werden. Die Straße der Sterne: Stellt euch Team Star, einer Gruppe Tunichtgute, die in der Akademie Unruhe stiften.

Diese Geschichten spielen sich in einer offenen Welt ab, wo in jeder Ecke viele interessante Pokémon und Menschen warten. Die Spieler:innen können ihren Weg also selbst festlegen und die Region ganz nach ihrem Belieben erkunden.

Pokémon losschicken – eine neue Mechanik

Während ihr die Paldea-Region erkundet, könnt ihr ein Pokémon aus eurem Team aus dem Pokéball herauslassen. Dieses Pokémon erkundet nicht nur mit euch die weite Welt, sondern geht mit der Funktion „Pokémon losschicken“ seinen eigenen Weg. Dieses Pokémon wird von selbst Items in der Nähe aufheben und kann sich sogar auf automatische Kämpfe gegen wilde Pokémon einlassen.