Nintendo Direct: Bayonetta 3 Gameplay-Video zeigt die Hexe in Action

Neben dem Rune Factory 5 Release oder der Ankündigung der Castlevania Advance Collection hatte Nintendo im Rahmen der heutigen Nintendo Direct natürlich auch eigenen Spielecontent dabei und so durften wir uns über ein umfangreiches Bayonetta 3 Gameplay-Video sowie den Release-Zeitraum freuen. Demnach erscheint die Fortsetzung des Over-the-Top-Actionspiels 2022.

Das neue Video zeigte erstmals Spielszenen der stylischen, actionreichen Fortsetzung. Es enthüllte den neuen Look von Bayonetta sowie neue Techniken, beispielsweise ihre Fähigkeit, Dämonen direkt zu kontrollieren. Das Video ist sehr unterhaltsam, wusste man am Anfang nicht ganz, um welches Spiel es sich denn handelt. Astral Chain Fans haben bestimmt den Lappy (Hundekostüm) aus dem Switch-Exklusivtitel erkannt. Als weiteres Highlight wäre die Outro-Szene zu erwähnen, in der wir die Silhouette eines Charakters zu Gesicht bekommen, der sehr stark an Virgil aus der Devil May Cry-Reihe erinnert. Es scheint also auch Cross-Over-Anspielungen oder sogar spielbare Charaktere zu geben.