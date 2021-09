Nintendo Direct: Rune Factory 5 Release-Termin enthüllt

Wie im neuen Release-Date-Trailer zu sehen ist, wird es im Spiel möglich sein, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu führen. Demnach könnt ihr in der Rolle eures gewählten Protagonisten (Alice oder Ares) Beziehungen und Ehen mit sowohl männlichen als auch weiblichen Heiratskandidat:innen eingehen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen zählen zu den lang gewünschten Merkmalen für die Rune Factory-Reihe, weshalb sich Marvelous Europe Limited besonders darüber freuen, diese nun in Rune Factory 5 enthüllen zu können.

Marvelous Europe enthüllte in der heutigen Nintendo Direct den Rune Factory 5 Release-Termin. Demnach erscheint die langerwartete Fortsetzung der beliebten Simulations-Rollenspiel-Reihe hierzulande am 25. März 2022 für Nintendo Switch.

Worum geht es prinzipiell?

Im neuesten Teil der Rune Factory-Simulations-RPG-Reihe starten Spieler in ein großes Abenteuer in einer fantastischen Welt. An Amnesie leidend, landet die gewählte Hauptfigur in einer kleinen, von der Natur gesegneten Ortschaft. Dort wird sie Teil einer friedenstiftenden Organisation und beginnt ihr neues Leben. Neben den gewöhnlichen Aufgaben können Spieler auch Felder pflegen, die Angelrute am nächstgelegenen Fluss auswerfen und viele weitere Aktivitäten durchführen. Gemeinsam mit den Stadtbewohnern stellen sie sich dem Kampf gegen Monster und entfesseln dabei mächtige Kombinationsangriffe – nur eines der neuen Merkmale, die das Spiel der Reihe mitbringt. So bereitet Rune Factory 5 einem neuen und aufregenden Abenteuer die Bühne.