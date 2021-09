Castlevania Advance Collection ab sofort für Switch, PS4, Xbox One und PC erhältlich

Konami kündigte während der heutigen Nintendo Direct die Castlevania Advance Collection an, welche ab sofort für Switch, PS4, Xbox One und PC via Steam erhältlich ist. Die Spielesammlung schnürt beliebte Ableger der Castlevania-Reihe zu einem Paket. Hier finden sich die Titel Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow zusammen. Als spezieller Bonustitel wird das 1995 für SNES erschienene Castlevania: Vampire’s Kiss (in Amerika als Dracula X bekannt) hinzugefügt.