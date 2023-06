Nintendo: Alle 17 Spiele von Everybody 1-2-Switch im Video

Nintendo hat einen neuen Trailer für Everybody 1-2-Switch veröffentlicht und zeigt darin alle 17 Spiele, die im Paket enthalten sind.

Mehr zu Everybody 1-2-Switch

Dieser Party-Titel erscheint am 30. Juni 2023 und wird euch 30 Euro kosten. Eine Unzahl an Spieler:innen kann zugleich mitmachen, und nun wissen wir auch, was uns alles in diesem Game erwartet. 17 Minispiele gilt es zu bestreiten, und wenn ihr wissen wollt, wie diese aussehen, dann seht euch das Video an. Der Trailer zeigt die folgenden Spiele:

Spiele nur mit Joy-Con-Controllern

Luftballons

Hüftschwingen

Staffelrennen

Samurai-Schwertkampf

Joy-Con-Versteckspiel

Spiele nur mit Smart-Geräten

Bingo

Eisdiele

Farb-Schießerei

Auktion

Spiele mit Joy-Con-Controllern oder Smart-Geräten

Statuen

Quiz-Show

Ninjas

UFOs

Springseil

Kniebeugen

Küchen-Timer

Musikalische Stühle

Hier der Trailer zu all den Spielen für euch: