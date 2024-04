Nimm das, EA: Life By You wird der Modding-Szene alles monetarisieren lassen

Life By You stellt sich als ein hochgradig anpassbares Modderparadies vor und sagt im Prinzip: “Monetarisiert, was ihr wollt, ihr schuldet uns nichts!”

Modding-Traum Life By You

In einem kürzlichen Interview mit PC Gamer zeigte Rod Humble, Kreativdirektor von Life by You, der zuvor Leiter von Die Sims und Second Life war, die Sicht der Entwickler auf die Modding-Szene. “Die Kreativität der Spieler ist gut für uns. Es ist gut für uns, [auch wenn] wir keinen Cent verdienen, weil es mit unserem Spiel gemacht wurde. Wenn Sie eine YouTube-Serie mit Life By You erstellen, möchte ich, dass Sie wissen: Sie monetarisieren alles, was Sie wollen. Sie schulden uns keinen Cent – machen Sie es. Ebenso, wenn Sie einen Mod machen und er von Millionen von Menschen heruntergeladen wird und Sie sagen: “Jetzt werde ich meinen Mod auf meine Website bringen und ich werde anfangen, ihn zu monetarisieren”, vielleicht auf Patreon, wie es eine ganze Reihe von Moddern tun, möchte ich, dass die Schöpfer wissen: Mach es. Sie brauchen unsere Erlaubnis nicht”.

Der Ansatz von Life By You besteht darin, sich so weit wie möglich aus der Gleichung zu entfernen, das ist äußerst löblich. Das heißt also: Modder können ihre Arbeit verkaufen, wie sie wollen, und es ist zwischen ihnen und dem Rest der Spielergemeinschaft, ob es sich lohnt, dafür zu bezahlen oder nicht. Humble sagt weiters: “Wir wollen nicht, dass jemand, der Inhalte für unser Spiel erstellt, denkt, dass wir jemals ein Problem sein werden. Hört zu: Es ist euer Spiel, es ist euer eigenes Toolset. Ihr nennt die Charaktere, wie ihr wollt. Ihr vertretet nicht unsere Marke oder unsere CI – ihr steht für euer eigenes Ding. Kurz gesagt: Wir wollen Schöpfer befähigen.” Das ist mal eine Ansage des Die Sims-Konkurrenten!