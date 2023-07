Life By You – ein Sims-Ableger erscheint im Jahre 2024

Life By You ist ein neues Spiel in der Entwicklung bei Paradox Interactive, das darauf abzielt, die Sims zu übertrumpfen. Geht das auf?

Es ist ein Open-World-Spiel, das “Konversationen in echter Sprache” verwendet, es den Spielern ermöglicht, die direkte Kontrolle über Avatare im Spiel zu übernehmen, und mit einer Reihe von Anpassungswerkzeugen ausgestattet ist, die “beispiellose Ebenen des Geschichtenerzählens ermöglichen”. Die Entwicklung wird auch von Rod Humble geleitet, der, bevor er General Manager bei dem Entwickler Paradox Tectonic wurde, mehrere Jahre lang Leiter des Sims-Labels von EA war. Das klingt schon ganz nett, nicht wahr? Ein wenig müssen wir aber noch warten, denn der ursprünglich geplante Releasetermin von September 2023 kann nicht eingehalten werden. Also gibt es einen neuen Termin, und der ist nun der 5. März 2024.

“Die zusätzliche Zeit gibt dem Entwicklungsstudio Paradox Tectonic die Möglichkeit, die Grafik und die Benutzeroberfläche des Spiels zu verbessern”, sagte Paradox. “Diese Verbesserungen wirken sich nicht nur auf das allgemeine Erscheinungsbild des Spiels aus, sondern machen es auch zu einem abgerundeten Erlebnis für die Spieler. Paradox Tectonic wird auch Feinabstimmungs-Mod-Tools sein, die allen Spielern zur Verfügung stehen, um sie zu erkunden und zu erstellen. Die Spieler-Community steht im Mittelpunkt von Life by You, und ihr Feedback ist der Kern vieler der positiven Veränderungen, die zu Life by You’s Early Access kommen.” Na, da dürfen wir aber gespannt sein. Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier – wie seht ihr das, freut ihr euch darauf?