Nier Replicant ver1.2244487139… bekommt Extra-Episode

Grafik, Soundtrack und mehr

Lange haben wir darauf warten müssen, in wenigen Tagen ist es endlich soweit. Nier Replicant ver1.2244487139… erscheint ja bekanntlich am 23. April 2021 (wir berichteten). Nun hat Publisher Square Enix kurzfristig auch noch weitere Inhalte pünktlich für den Start der Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers angekündigt.

Die aktualisierte Version des Spiels wird von den Entwicklern und Künstlern für ein modernes Publikum zugänglicher gemacht. Dafür sorgen soll neben einer verbesserten Grafik und einem neu aufgenommenen Soundtrack auch die völlig neue, synchronisierten Dialoge.

Eintauchen in die Welt von Nier

Darüber hinaus enthält das Game auch brandneue Story-Inhalte. In der sogenannten Meerjungfrau-Extra-Episode können wir in in die Story rund um ein Schiffswrack und ein kleines Mädchen eintauchen – ein spannender Bosskampf inklusive. Der Extra-Dungeon 15 Nightmares wurde zuvor für das Original von 2010 in Japan als herunterladbarer Inhalt veröffentlicht.

Fans können sich hier einer Reihe schwieriger Dungeons stellen. Das Durchspielen dieser Dungeons schaltet eine Vielzahl Waffen sowie die zusätzlichen Kostüme „Kabuki” und „Samurai” frei. Nach Erhalt eines dieser Kostüme lässt sich über das Optionsmenü das Aussehen feindlicher Projektile zu Emils Gesicht ändern.

Nier: Automata Goodies

Ebenfalls enthalten wird der vollständige und wahrlich wunderbare Soundtrack aus Nier: Automata sein. Dieser wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet. Ausgewählte Tracks werden außerdem als Hintergrundmusik abspielbar sein. Ein Zuckerl gibt es auch noch für alle Hardcore-Fans: die Synchronsprecher der englischen und japanischen Stimmen von 2B und 9S werden im Spiel zu hören sein.

Zusätzlich zu freischaltbaren Kostümen, steht uns zum Release auch der kostenlose Download des Skinpakets „4 YoRHa” zur Verfügung, mit dem das Aussehen und die Waffen der Charaktere gegen andere beliebte Designs (inkl. 9S, 2B und A2) aus NieR: Automata ausgetauscht werden können.