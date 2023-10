Nickelodeon All-Star Brawl 2 kommt später: Der Feinschliff braucht Zeit

Das Kampfspiel Nickelodeon All-Star Brawl 2 wird ein wenig später kommen, dies kündigte der Herausgeber GameMill Entertainment an.

Warten auf Nickelodeon All-Star Brawl 2

Die digitale Version wurde auf den 7. November verschoben, während die physische Version bis zum 1. Dezember benötigt. “Unser Veröffentlichungsdatum wird sich leicht verschieben, da das Team versucht, Nickelodeon All-Star Brawl 2 den letzten Schliff zu geben”, sagte GameMill Entertainment. Es wurden keine weiteren Details darüber angegeben, welchen letzten Schliff sie dem Spiel geben. Vielleicht hat der Publisher auch bloß panisch auf das Kong-Debakel im Internet reagiert? Diejenigen, die die digitale Version zwischen dem 7. und 14. November kaufen, erhalten einen Bonus Patrick’s Elastic Waistband Kostüm, so der offizielle X/Twitter-Account. Der Herausgeber hat auch in einer Antwort bestätigt, dass die Switch-Version nur einen Code enthält, sonst nichts.

Trotz der Verzögerung von Nickelodeon All-Star Brawl 2 wird das Spiel mit neuen Charakteren in der Fortsetzung veröffentlicht, darunter Thaddäus und Jimmy Neutron. Einige Veteranen kehren ebenfalls zurück, wie SpongeBob Schwammkopf und Aang aus Avatar: The Last Airbender. Die zurückkehrenden Charaktere erhalten eine Überarbeitung mit neuen Fähigkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt auch Superangriffe im Kampf und einen brandneuen Roguelike-Kampagnenmodus, in den wir uns vertiefen können. Hoffentlich wird sich die Fortsetzung bei den Problemen des ersten Spiels verbessern.