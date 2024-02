Nicht nur Nintendo: Auch eine Nacon Direct kommt auf uns zu

Der französische Verlag Nacon hat angekündigt, dass er nächste Woche eine weitere seiner Nacon Direct-Präsentationen veranstalten wird.

Über die neue Nacon Direct

Die nächste Nacon Direct wird am 29. Februar um 19 Uhr stattfinden und “30 Minuten brandneue Videos mit dem Zubehör des Unternehmens sowie seinen Action-Abenteuer-, Sport- und Simulationsspielen” enthalten. Zu den vorgestellten Spielen gehören Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince und GreedFall II: The Dying World sowie weitere Informationen zu seinem Überlebensspiel, das im Terminator-Universum spielt, das erstmals im Juli 2022 angekündigt wurde. Das Unternehmen wird auch ein Update zu Test Drive Unlimited Solar Crown geben, das ursprünglich im September 2022 veröffentlicht werden sollte, aber seitdem zahlreiche Verzögerungen erlitten hat und derzeit kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum hat. Warten wir’s ab und bleiben wir gespannt!