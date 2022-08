New Tales from the Borderlands erscheint wohl am 21. Oktober 2022

2K und das Entwicklerstudio Gearbox Software werden New Tales from the Borderlands im Oktober 2022 veröffentlichen.

Mehr zu New Tales from the Borderlands

In der ständig vom Krieg zerrissenen Metropole Promethea werdet ihr Anu, Octavio und Fran am schlimmsten Tag ihres Lebens steuern. Eure Aufgabe ist es, diesen drei liebenswerten Verlierern zu helfen, während sie sich bemühen, die Welt zu verändern (und sie vielleicht sogar zu retten)! Es geht in die Vollen: Stellt euch einer planetarischen Invasion, einem bösartigen Gewölbemonster und einem kaltherzigen Kapitalisten in dieser filmischen Nervenkitzelfahrt. Das, was dann als Nächstes passiert, liegt allein bei euch. Trefft eine bunte Besetzung voller Außenseiter, Assassinen-Bots und sprechender Waffen in diesem Rennen an die Spitze!

Die Borderlands sind nicht nur die Heimat von Vault Hunters, Psychos und CEOs des Waffenkorps – sie sind voll von unterdrückten, unerschrockenen Zivilisten, die nur versuchen, durchzukommen. Mit einer Vielzahl von wiederkehrenden und frischen Gesichtern will diese unvergessliche Geschichte neue und alte Fans begeistern. New Tales from the Borderlands wird laut Amazon am 21. Oktober für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Vorbesteller:innen bekommen das “Adventure Capital Pack”, das aus Kosmetika für die Charaktere Anu, Octavio und Fran sowie 10.000 Credits Spielwährung und einem FL4K Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel besteht.