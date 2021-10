Dying Light 2 Entwicklertagebuch beleuchtet die Entscheidungsmöglichkeiten

Techland stellt heute die vierte Episode von Dying Light: Dying 2 Know vor, der originellen Webserie, die tief in die Welt von Dying Light 2 Stay Human eintaucht.

Was erwartet euch im vierten Dying Light 2 Entwicklertagebuch?

Die neue Episode gibt den Spielern einen tieferen Einblick in The City und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Abbey Road Studios, wo die Musik zu dem Spiel aufgenommen wird. Techland enthüllt zudem eine Zusammenarbeit mit der berühmten Schauspielerin Rosario Dawson, die ihr Talent für einen wichtigen Charakter im Spiel zur Verfügung stellt.

In der vierten Episode von D2K wird Lawan vorgestellt, eine neue Hauptfigur im Spiel, die von Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City) dargestellt wird. Während der Show erfahren die Zuschauer mehr über Lawans Rolle in der Geschichte von Dying Light, ihre Beziehung zu Aiden und ihre Motivation.