Disney Dreamlight Valley: Schon bald kein Menü-Herumkramen mehr

Sortierung ist Trumpf! Das haben sich die Macher von Disney Dreamlight Valley gedacht und werden beim nächste Update darauf achten.

Der leitende Produzent von Disney Dreamlight Valley, Manea Castet, gab vor kurzem die offizielle Roadmap für das Jahr 2023 bekannt. Eine der wichtigsten Infos daraus war, dass das Februar-Update „erhebliche Verbesserungen bei der Qualität der Sortierung von Artikeln und Waren“ bringen würde. „In jedem Update”, erklärte Castet, „gibt …es etwa 50 % Änderungen, die direkt von der Community gewünscht werden, was die Qualität angeht, wie ein verbessertes Speichersystem.” Spieler:innen haben sich lange darüber beschwert, dass der Umgang mit dem Speichersystem mühselig war. Gegenstände werden in Truhen in eurem Haus aufbewahrt, doch mit der Zeit braucht ihr immer mehr Truhen. Darüber hinaus sind die Truhen völlig identisch, und man kann nicht sehen, was in ihnen ist.

Wenn die Spieler:innen also vergessen haben, wo etwas abgelegt wurde, müssen sie oft jede einzelne Truhe öffnen und sichten, um die Ware zu finden. Ganz zu schweigen davon, dass sich Gegenstände nicht automatisch stapeln, was das Einlegen von Dingen in die Truhen überhaupt anstrengend macht. Das kommende Februar-Update wird mehrere Arten von Truhen hinzufügen, so dass man zwischen ihnen von außen unterscheiden können, und es wird auch ein Panel hinzufügen, damit wir vor dem Öffnen sehen können, was sich in der Truhe befindet. Wir freuen uns schon auf alles, was 2023 für das Spiel bringt. Seid ihr noch nicht mit an Bord? Hier findet ihr unseren Testbericht zu Disney Dreamlight Valley, und hier noch ein kleiner Übersichts-Trailer für euch: