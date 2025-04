Neues Open-Ear-Produkt vorgestellt: Befreit eure Ohren mit den soundcore AeroClip

Passend zum Frühlingsstart bringt soundcore, die Premium-Audiomarke von Anker Innovations, die soundcore AeroClip auf den Markt.

Über die soundcore AeroClip

Ob im Alltag beim Gassigehen, im Supermarkt oder Fitnessstudio – die Open-Ear Clip-On-Kopfhörer bieten einen hohen Tragekomfort mit maximalem Situationsbewusstsein für die Umwelt. Ohne Kompromisse bei der Audioqualität! Sie sind für 129,99 Euro in den Farben Midnight, Champagne Mist und Rosy Brown auf der soundcore Webseite, bei Amazon.de sowie im Handel erhältlich. Bei Media Markt lassen sie sich zudem in ausgewählten Stores ausprobieren. „Unsere Produktentwickler haben über 2.000 Prototypen für das perfekte Ergebnis und den besten Tragekomfort der soundcore AeroClip getestet. Würde man nicht die Songs hören, wäre es schnell vergessen, dass man gerade Kopfhörer trägt. Ganz ohne Abstriche beim Klang, was die LDAC-Funktion eindrucksvoll belegt.“, sagt Gaspar Xie, General Manager von Anker Innovations in der DACH- und Benelux-Region. Die soundcore-Ohrhörer bestehen aus einem flexiblen Open-Ring-Design mit einem halben Millimeter dünnen Titandraht und der passenden TPU-Ummantelung. Sie lassen sich oben an der dünnsten Stelle des Ohres einsetzen und dann zum individuell optimalen Punkt heruntergleiten.

Der Ring ermöglicht dabei nicht nur intuitiv Tipp-Gesten zur präzisen Steuerung der Kopfhörer, er verbindet auch die beiden Seiten. Auf der einen jeweils der ausdauernde Akku – acht Stunden pro Ladung, 32 Stunden mit dem kompakten Case – auf der anderen die voluminösen zwölf mal zwölf Millimeter großen Treiber. Mit über 20.000 Biegungen halten die pro Seite mit je 5,9 Gramm leichten AeroClip jeder Alltags-Herausforderung stand. Selbst leichtem Regen dank IPX4-Zertifizierung. Ob bei Rockröhren oder soften Balladen, bei der Klangqualität überraschen die modischen AeroClip die NutzerInnen mit satten Bässen und bereichernden Tiefen, wie man sie sonst eher von In-Ear-Kopfhörern kennt. Da Kommunikation bekanntlich keine Einbahnstraße ist, sorgen die vier Mikrofone zusammen mit optimierten KI-Algorithmen für makellose Anrufe und klare Verständlichkeit, selbst in belebten Fußgängerzonen. Wichtig: Für den festen, optimalen Sitz liegen zusätzliche Ohrpolster im Lieferumfang bei. Wie sich die Open-Ear-Hörer im Vergleich zum Mitbewerb schlagen, werden wir demnächst in einem Testbericht feststellen können. Danke, soundcore!