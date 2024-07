Neues Cyberpunk-Adventure .45 PARABELLUM BLOODHOUND angekündigt

In einem Blogbeitrag hat Chris von Sukeban Games offiziell .45 PARABELLUM BLOODHOUND angekündigt – da kommen PSone-Vibes auf!

Über .45 PARABELLUM BLOODHOUND

Sukeban Games arbeitet an dem, was es als “Cyberpunk Active Time Action”-Spiel mit einem Kampfsystem beschreibt, das Parasite Eve ähnelt. Als Hauptfigur dienst die Söldnerin Reila Mikazuchi – und früh wird klar, hier kommt ein Game aus der PSone-Ära auf uns zu. Feinde können uns von überall aus angreifen, während wir Umgebungen im Spiel erkunden, und wir müssen ausweichen und warten, bis sich eine Aktionsleiste füllt, bevor wir einen Gegenangriff starten können. Die Aktionsleiste füllt sich mit einer Geschwindigkeit, die auf unseren Charakter- und Waffenstatistiken basiert, es wird also auch Strategien geben. Der Indie-Entwickler plant, sieben Kapitel für das Spiel zu erstellen, und fünf sind bereits fertig und spielbar. Es muss jedoch noch ein Veröffentlichungsdatum bekannt geben, um nicht den Fauxpas bei einem der früheren Games zu wiederholen.

Sukeban ist der Entwickler hinter dem Cyberpunk-Barkeeper-Spiel VA-11 HALL-A, das in einer post-dystopischen Welt mit einer von Unternehmen kontrollierten Gesellschaft spielt. VA-11 HALL-A war sehr erfolgreich für einen Indie-Titel, und Sukeban kündigte 2018 eine Fortsetzung namens N1RV ANN-A: Cyberpunk Bartender Action an, nachdem er 200.000 verkaufte Exemplare erreicht hatte. Der Entwickler hat N1RV ANN-A noch nicht veröffentlicht, obwohl er ein Startdatum für 2020 angekündigt hat, und es sieht nicht so aus, als würden wir es bald sehen. Chris sagte, .45 PARABELLUM BLOODHOUND sei “in der Entwicklung deutlich vorne” und dass der Entwickler ihm seine “volle Aufmerksamkeit für die absehbare Zukunft” widmet. Sukeban hat auch den ersten Trailer für das neue Parasite Eve-Alike veröffentlicht, und wir können ihn uns gleich hier ansehen. Was haltet ihr davon?