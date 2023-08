Neuer Trailer zum Gothic Remake – willkommen im alten Camp!

THQ Nordic und Alkimia Interactive haben einen neuen „Welcome to the Old Camp“-Trailer für das kommende Gothic Remake veröffentlicht.

Das Video wurde im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase 2023 mit dem Titel “Welcome to the Old Camp” veröffentlicht. Die Beschreibung des Trailers lautet: “Willkommen im alten Lager im Tal der Minen. Machen Sie einen Spaziergang durch das Camp, treffen Sie freundliche Einheimische oder machen Sie Sightseeing. Die Arena soll zu dieser Jahreszeit besonders schön sein!”

Das Gothic Remake wird für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheinen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht – vermutlich wird es 2024 werden. Wie wir bereits berichteten, wird das Spiel versuchen, das Feeling von damals wieder aufleben zu lassen. Daher wollen sich die Verantwortlichen Zeit lassen und dem Team möglichst viel Raum geben, damit das Projekt erfolgreich sein wird. Der Trailer ist gleich hier für euch: