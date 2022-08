Gothic Remake: Trailer und erste Eindrücke

THQ Nordic hat einen Trailer für Gothic Remake veröffentlicht. Was uns mit diesem Game so erwartet, seht ihr hier!

Mehr über das Gothic Remake

In der Entwicklung mit Alkimia Interactive besteht der Fokus und der Ehrgeiz des Teams darin, ein hochwertiges Remake des kultigen RPG zu erstellen, das für PC und Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht werden soll. Schon im Dezember 2019 veröffentlichte THQ Nordic einen spielbaren Prototyp von Gothic Remake, in dem um die öffentliche Meinung zu einem möglichen modernen Remake des klassischen RPG gebeten wurde. Der spielbare Teaser erschien in der Steam-Bibliothek aller, die ein Spiel von Piranha Bytes besaßen. Der RPG-Titel wurde nämlich ursprünglich von Piranha Bytes entwickelt. In einer mittelalterlichen Welt, in der Menschen und Orks einander bekämpfen, läuft es für die Menschen nicht so gut…