Neuer Trailer zu Phantom Blade Zero enthüllt

Beim des Summer Game Fest 2024 wurde ein neuer Trailer zu Phantom Blade Zero gezeigt. Der action Titel bietet eine düstere Umgebung mit intensiven Kämpfen, stilvollem Schwertkampf und übernatürlichen Elementen. Beeindruckende visuelle Effekte und choreografierte Kampf-Animationen heben das Next-Gen Spiel von anderen ab. Der Trailer gibt einen Einblick in die spannende Handlung, die traditionelle Kampfkünste mit Fantasy vermischt. Seht selbst:

Phantom Blade Zero

…ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das von S-Game entwickelt wird und sowohl für die PlayStation 5 als auch für den PC erscheint. Es handelt sich um ein actionreiches Kampfspiel, das durch seine einzigartige Mischung aus chinesischen Kampfkünsten und Steampunk-Elementen auffällt. Das Spiel wurde erstmals auf der PlayStation Showcase 2023 vorgestellt und hat sofort viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir schlüpfen in die Rolle von Soul, einem Elite-Assassinen, der für eine mysteriöse Organisation arbeitet. Die Geschichte spielt in einer düsteren, semi-offenen Welt namens Phantom World, die reich an Erkundungsmöglichkeiten und verschiedenen Aktivitäten ist.