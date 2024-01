Neuer Trailer zu Nintendos Mario vs. Donkey Kong (Switch) veröffentlicht

Nintendo hat einen neuen Trailer und Informationen für Mario vs. Donkey Kong veröffentlicht. Lest hier, was uns im Switch-Game erwarten wird!

Mehr zu Mario vs. Donkey Kong

Der Trailer stellt die über 130 Levels des Spiels, neue Welten, neue Hindernisse, den Casual-Modus und das lokale kooperative Spiel vor. Richtig gelesen – neue Spielmodi! Mehr Levels! Erhöhte Herausforderungen! Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, nicht miteinander auszukommen. Die Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong wird immer größer – und gerade wenn ihr denkt, dass ihr jeden Schlüssel gefunden, jedes Rätsel gelöst und jeden gestohlenen Mini-Mario aufgespürt habt, gibt es eine neue Überraschung für euch. Diese erweiterte Version von Mario vs. Donkey Kong bietet über 130 Levels und einen Zwei-Spieler-Modus, der euch Herausforderungen auf neue Weise angehen lässt. Ebenfalls neu in dieser Version des Spiels sind Merry Mini-Land und Slippery Summit – zwei Welten voller neuer Feinde und Level-Themen mit unterschiedlichen Spielmechaniken, um euch auf Trab zu halten.

Und ganz Mutige dürfen Plus-Levels und Expert-Levels freischalten, um das Chaos mit neuen Gameplay-Twists oder zusätzlichen Herausforderungen weiter zu verstärken. Mario vs. Donkey Kong wird eine Time Attack-Funktion hinzufügen, damit die Spieler abwechselnd ihre persönliche Messlatte erhöhen können. Natürlich ist es nicht alles ein Wettbewerb. Das Game bringt zwei neue Spielstile ins Spiel: Casual und Classic. Entweder spielt ihr das Original in seiner ursprünglichen Form, oder aber ihr entschärft die Herausforderung im Casual-Modus. Da bekommt ihr die selben Levels serviert, aber mit weniger Schwierigkeitsgraden und mehr Möglichkeiten, sich doch nochmal rüberzuretten. Interesse? Am 16. Februar 2024 wird das Spiel ganz neu für Nintendo Switch erscheinen, und hier gibt es den Trailer dazu!