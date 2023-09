Mario vs. Donkey Kong: GBA-Titel bekommt Remake und kommt 2024 auf Nintendo Switch

Nostalgie- und Rätsel-Fans bekommen mit Mario vs. Donkey Kong lang ersehnten Nachschub für Nintendo Switch. Lest hier mehr!

Statt Action-Einlagen gilt es aber, Köpfchen einzusetzen: Wir müssen gefährliche Plattformen mit Handständen, Sprüngen und Backflips überstehen, um die Mini-Mario-Spielzeuge in Sicherheit zu bringen und dann Donkey Kong in verschiedenen Bosskämpfen frontal zu begegnen. Dank einer neuen Funktion des Spiels können wir einen Freund zu Hilfe holen und die Level des Spiels in einem lokalen Koop-Modus spielen. Sehr cool! Mario vs. Donkey Kong wird am 16. Februar 2024 auf Nintendo Switch veröffentlicht. Die Vorbestellungen beginnen ab sofort im Nintendo eShop.