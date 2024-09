Neuer Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erschienen

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein lang erwartetes Remake in Unreal Engine 5, und die Toyko Game Show legt noch einen drauf!

Mehr zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear-Fans hatten bisher eine gute Woche, mit dem PC-Port von Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, das endlich Tastatur- und Mausunterstützung hinzufügte, ein großes Update. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist der erste richtige Metal Gear-Titel nach dem Serienschöpfer Hideo Kojima, der 2015 gegangen ist, um an Death Stranding zu arbeiten. Das Jahr ist 1964, und der Kalte Krieg sieht nicht mehr lange so kalt aus. Der Protagonist ist kein anderer als ein junger Big Boss, weit vor seinen paramilitärischen Geschäftsvorhaben. Naked Snake wird in die Täler um Tselinojarsk in der Sowjetunion geschickt, um einen Top-Waffenwissenschaftler zu extrahieren und den Einsatz des atomaren Shagohod zu stoppen.

Der Trailer beginnt mit einem Remake des ikonischen Hochhot-Fallschirmeinsatzes, wobei Naked Snake in der ikonisch aussehenden HALO-Maske im sowjetischen Dschungel ankommt. Dieses Remake ist der Höhepunkt von Snake Eater, mit all seinen Details, die bislang in Full HD geschätzt werden. Die Vorschau auf die Tokyo Game Show bietet auch den ersten Blick auf Eva, atemberaubend wie immer in einem olivgrünen Overall mit einer Pilotenbrille der alten Schule um den Hals. Frühere Blicke auf Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigen Bewegungsmechaniken ähnlich denen in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015). Der Kampf hingegen erinnert eher an den Titel Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot aus dem Jahr 2008, der für PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Mal sehen, wann das Remake kommt!