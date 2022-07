Neuer Trailer zu Digimon Survive veröffentlicht

Digimon Survive , das “Visual Novel-Storytelling mit taktischen Kampfelementen verbindet“, soll am 29. Juli erscheinen. Der Titel hat ja eine lange Reise hinter sich , ganze vier Jahre mussten Fans auf das Spiel seit seiner Ankündigung im Jahre 2018 warten. Nach einigen Problemen und Verzögerungen soll es nun tatsächlich so weit sein! Das neue Video zeigt uns, wie sich unsere Dialogentscheidungen auf die Geschichte auswirken werden, oder, wie Bandai Namco es erklärt: “Von der Macht der Wahl bis zur Kraft der Digivolution, werft einen Blick auf das Gameplay-System von Digimon Survive!” Hier einmal der Trailer für euch:

Digimon Survive ist ein taktisches rundenbasiertes JRPG mit über 100 trainierbaren Digimon, und es hat den reiferen Look der jüngsten Digimon-Filme anstelle des ursprünglichen, kindlicheren Cartoons angenommen. Produzent Kazumasa Habu sagt, dass es eine „düsterere Geschichte” hat, da die Zielgruppe Erwachsene sind, die mit dem Franchise aufgewachsen sind. Es gibt 12 Kapitel, und “ab Kapitel acht verzweigt sich die Geschichte in drei Wege: Moral, Harmonie und Wut, danach wird eine geheime Route freigeschaltet. Es wird gesagt, dass man etwa 40 Stunden Spielzeit pro Strecke und 80-100 Stunden insgesamt brauchen wird, um sie alle abzuschließen. Digimon Survive kommt am 29. Juli 2022 heraus, genauso wie Xenoblade Chronicles 3, das entgegen aller Trends früher als geplant erscheint!