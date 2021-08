Digimon Survive kommt noch später, also erst 2022

Digimon Survive wird den geplanten Releasetermin im Jahr 2021 nicht schaffen. Lest hier mehr über die Verzögerung!

Warten auf Digimon Survive

Es ist ja wirklich nichts Neues mehr: Laut dem neuesten Finanzbericht von TOEI Animation haben der Herausgeber Bandai Namco und der Entwickler Witchcraft Digimon Survive von seinem zuvor geplanten Veröffentlichungsfenster 2021 auf 2022 verschoben. Es wird für PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Serie, Nintendo Switch und PC über Steam verfügbar sein. Das Unternehmen listet jetzt den Eintrag „Veröffentlichung von Digimon Survive“ unter “Geschäftsjahr 2022 Q3 und darüber hinaus” auf. Das Geschäftsjahr 2022 wird übrigens am 31. März 2022 enden, wir können also davor mit dem Titel rechnen. Wenn halt nichts weiter passiert, selbstverständlich.

Producer Habu Kazumasa hatte ursprünglich verlautbart, dass wir 2021 mit dem Spiel rechnen dürfen. „Nach dem letzten Stand war es geplant, Digimon Survive noch 2020 zu veröffentlichen. Aber die derzeitige Situation in der Welt hat natürlich auch Einfluss auf unsere Entwicklungsfortschritte, und deswegen haben wir die schwere Entscheidung getroffen, den Launch auf nächstes Jahr zu verlegen. Danke für eure Geduld, während wir an einem spaßigen und fesselnden Taktik-RPG arbeiten, das Fans sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.“ Hier noch ein Trailer für euch: