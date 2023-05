Neuer Trailer für Silent Hill: Ascension veröffentlicht

Diese Serie wird später im Jahr 2023 beginnen und “tägliche Live-Story-Momente enthalten, in denen jeder Tag anders ist als der letzte, basierend auf Publikumsaktionen”. In einer Erklärung sagte Jacob Navok, CEO von Genvid Entertainment: “Silent Hill: Ascension wird das Publikum mit seiner immersiven Erfahrung fesseln und atemberaubende Bilder und live-Community-getriebene Momente ins Rampenlicht rücken und gleichzeitig den psychologischen Horror erkunden, der die Silent Hill-Serie bei Fans weltweit so beliebt gemacht hat”. Ascension ist eines von einer Reihe von Silent Hill-Projekten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Weiters sollen Silent Hill 2 Remake und auch Silent Hill Townfall in Arbeit sein, genauso wie Silent Hill F, das in Japan spielt.