Neuer My Hero Academia Season 5 Trailer veröffentlicht

In My Hero Academia erlebt ihr den Traum des Protagonisten Izuku Midoriya der größte Superheld aller Zeit zu werden – ganz wie sein Idol All Might. Dabei gibt es nur ein Problem: Im Gegensatz zu 80% aller anderen ErdenbewohnerInnen besitzt er keine Superkraft. Ob es ihm dennoch gelingt seinen Traum zu verwirklichen, findet ihr aber am Besten selbst heraus. Hier geht zu unseren Tests von Staffel 1 und Staffel 2.

Wer sich zuvor noch die aktuellste Staffel anschauen möchte, hat hierzulande die Möglichkeit die 25 Folgen der vierte Staffel des Erfolgsanime bei Anime-on-Demand im Simulcast zu sehen. Ob die fünfte Staffel zeitgleich auch hierzulande im Simulcast erscheint, ist derzeit noch unklar, doch gehe ich stark davon aus, dass sich Anime-on-Demand nach Staffel 1-4 auch die Rechte an der neuesten Staffel des Erfolgsanimes sichern wird.

My Hero Academia Staffel 5 startet laut offizieller Bestätigung im Frühjahr 2021.