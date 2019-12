My Hero Academia Staffel 2 Test: Plus Ultra

Endlich ist die komplette zweite Staffel erhältlich, sodass ich euch mit meinem My Hero Academia Staffel 2 Test verraten kann, ob sich der Kauf des rund 180 Euro teuren Gesamtpakets lohnt.

Facts:

Genre: Action, Comedy

Publisher: KAZÉ Anime (VIZ Media Switzerland)

Regie: Kenji Nagasaki

Was zuletzt geschah

In der ersten Staffel, die 13 Folgen umfasste, erlebten wir Midoriya Izuku (aka Deku) Aufstieg vom Zero zum Hero. Ok, ganz soweit ging es dann doch nicht, aber immerhin bekam der Teenager, der als einer von wenigen Menschen auf der Welt ohne Spezialfähigkeit geboren wurde, die Superkraft von All Might – der stärkste Helden aller Zeiten – vermacht. Zudem erlebten wir, wie der Teenager nach und nach in das Leben eines Superhelden hineinwuchs und mit aller Kraft versuchte, seine neu gewonnen Fähigkeit richtig einsetzen zu können. Mit mäßigem Erfolg, aber immerhin wurde er auf der Yuei-Oberschule aufgenommen, die in den letzten Folgen von Superschurken attackiert wurde. Und genau bei diesem fast aussichtslosem Kampf überschritt er wieder eine Grenze und spielte eine entscheidende Rolle bei der Abwehr der Invasoren. Mehr über die erste Staffel erfahrt ihr in meinem Test.

Das Sportfest

In der zweiten Staffel werden Midoriya Izuku und seine Klassenkameraden beim alljährlichen Yuei-Sportfest in verschiedenen Disziplinen auf die Probe gestellt. Doch bevor Deku & Co. im Finale gegen einander antreten können, gilt es eine Vorrunde zu überstehen, an der neben den NachwuchsheldInnen noch weitere TeilnehmerInnen, um einen Platz im Endkampf rittern. Wird es Midoriya gelingen vor den unzähligen ZuschauerInnenn und der versammelten Presse zu glänzen?