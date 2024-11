Neuer Apple AirTag im Anmarsch: Nützliches Upgrade?

Der nächste AirTag aus dem Hause Apple wird ein wenig stärker, ein wenig zuverlässiger und ein wenig manipulationssicherer.

Über Apples AirTag

Es ist ein paar Jahre her, dass Apple den AirTag zum ersten Mal eingeführt hat, und obwohl der Tracker zweifellos zu einem nützlichen Alltagswerkzeug für viele geworden ist, gab es auch Bedenken. Das brachte dem Unternehmen nämlich auch eine Sammelklage ein, und zwar über den möglichen Missbrauch des Geräts, Stichwort AirTag-Stalking. In Anbetracht all dessen baut Apple Berichten zufolge einige Datenschutzverbesserungen in seinen nächsten AirTag ein. Dieser soll nämlich manipulationssicherer sein, berichtet Mark Gurman im Power On-Newsletter in dieser Woche. Der AirTag der zweiten Generation, von dem Gurman berichtet, soll voraussichtlich Mitte 2025 auf den Markt kommen.

Durch eine Design-Änderung wird er dann hergestellt, so dass es schwieriger ist, den Lautsprecher zu entfernen, schreibt Gurman. Apple hat Funktionen implementiert, um unerwünschtes Tracking einzudämmen, einschließlich Tonwarnungen, die eine Person wissen lassen, dass sich ein unbekannter AirTag in ihrer Nähe befindet, aber es ist immer noch relativ einfach, den Lautsprecher zu entfernen, was ihn weniger auffällig machen würde. Zu den Datenschutzoptimierungen wird das neue Produkt laut Gurman auch Upgrades für die Reichweite und den integrierten drahtlosen Chip bringen. Höchstwahrscheinlich wird das Produkt dann – so wie für Apple typisch – zum gleichen Preis wie jetzt schon erhältlich sein.