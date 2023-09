Neue Nintendo Switch Lite-Konsolen mit Animal Crossing-Thema im Anmarsch

Wer redet da noch von einer Nintendo Switch 2? Nintendo bereitet sich mit neuen Switch-Konsolenpaketen samt Animal Crossing New Horizons (zu unserem Testbericht) auf die Feiertage vor.

Nintendo Switch Lite x ACNH

Dieses Jahr bekommen wir von Nintendo ein neues 219,99 Euro-Switch Lite-Bundle mit Animal Crossing-Thema. Es ist in hellrosa oder blau erhältlich, mit Blättern auf der Konsole. Bemerkenswert an diesem Paket ist, dass es mit Animal Crossing: New Horizons (im Wert von 60 Euro!) und Nintendo Switch Sports vorinstalliert geliefert wird. Wer als Fan nicht genug vom Spiel bekommen kann, darf zum Happy Home Paradise-DLC im Wert von 25 Euro greifen.

Alternativ kann man auch die Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Stufe abonnieren. Das kostet für einzelne Personen 39,99 Euro im Jahr, und für eine Familie mit bis zu acht Accounts 69,99 Euro im Jahr und bringt einen ganzen Haufen an Goodies mit. Beide Switch Lite-Modelle werden ab 6. Oktober erhältlich sein, und dann stehen wir vor der Qual der Wahl. Wärt ihr eher für eine rosa Aloha-Edition mit Melinda, oder neigt ihr eher zur blauen Aloha-Edition mit Nepp und Schlepp?