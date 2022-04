Neue Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft angekündigt

Dragonflight (zur offiziellen Website) wird auch – wie es der Name sagt – das Drachenreiten einführen. Während World of Warcraft seit Burning Crusade (2007) fliegende Reittiere hat, soll die neue Erweiterung der Aktivität mit speziellen Manövern, die die Tiere in der Luft ausführen können, mehr Dynamik verleihen. Zum Beispiel könnt ihr einen Sturzflug einleiten, um Höhenunterschiede rasch auszugleichen. Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum, aber Infos wie eine neu gestaltete personalisierbare Benutzeroberfläche, ein neues Talentsystem für die Klassenanpassung und mehr. Übrigens wird auch Wrath of the Lich King für World of Warcraft Classic neu veröffentlicht, falls euch das mehr zusagt. Was haltet ihr von diesen Ankündigungen?