Lush x Bridgerton im Test: Neue Kollektion verwöhnt euch mit Luxus pur

Die neue Lush | Bridgerton Kollektion ergänzt die verlockendste Neuerscheinung des sommerlichen Unterhaltungskalenders!

Mehr zur Lush | Bridgerton Kollektion

Die dritte Staffel der Netflix- und Shondaland-Serie Bridgerton feiert am 16. Mai (Teil 1) und 13. Juni (Teil 2) Premiere. Nun steigt Lush wie auch bei anderen namhaften Kooperationen mit ein und bringt die Lush | Bridgerton Kollektion auf den Markt. Die sechsteilige, limitierte Produktreihe ist ab sofort via Lush-App, online und in allen Lush Shops erhältlich, solange der Vorrat reicht. Diese glorreiche Verbindung von göttlichen Blumendüften wie Rose Absolute, Sweet Pea und Freesia sowie dem süßen Duft von Honig und Fair Trade-Kakaobutter wird mit Sicherheit alle Blicke auf sich ziehen. Getreu den Grundwerten von Lush werden für die Produkte nur die feinsten, ethisch erzeugten Inhaltsstoffe verwendet.

Sie spiegeln sich in den wunderschönen Düften der einzelnen Produkte wider, darunter ein Parfüm, das einer Braut würdig ist, ein dekadentes Duschgel, eine luxuriöse Körperlotion und vieles mehr. Melody Morton, Creative Concepts Director bei Lush, sagt dazu: „Bridgerton ist ein globales Phänomen mit einer unglaublichen Reichweite. Wir lieben den faszinierenden, dekadenten Eskapismus, den die Serie den Zuschauer*innen bietet und der perfekt mit dem übereinstimmt, was die Fans von Lush kennen und erwarten. Die Produktreihe zeigt die schönen, reichhaltigen Düfte, die wir bei Lush verwenden, und wir freuen uns, sie mit einem noch breiteren Publikum teilen zu können”. Dank Lush durften wir uns gleich vier Teile dieser Kollektion näher ansehen. Übrigens: Schnellentschlossene können am 17. Mai auch an einer Tea Party in allen Shops teilnehmen!

Fester Körperbalsam Bee

Holt euch auf der offiziellen Seite einen Vorgeschmack, was euch dieses Produkt so bietet. Summe mit Wonne, wenn du diesen nach Honig duftenden Balsam dort aufträgst, wo es deine Haut nach Feuchtigkeit dürstet. Eine dekadente Mischung aus feinsten Buttern und ätherischen Ölen, darunter Fair Trade Bio Kakaobutter, Bio Illipébutter und Bio Mangobutter, erwartet dich. Dieser feste, vegane Körperbalsam kostet 14,95 Euro pro Stück (80 g) und verhält sich genau so, wie ihr es erwartet: Einfach in die Hand nehmen und nach dem Erwärmen sanft über euren Körper streichen. So wie die Massage-Balms von Lush riecht auch Bee enorm gut (zitronig, fruchtig, frisch) und hält sich lange nach dem Eincremen. Genau so soll es sein!

Bodylotion Creme Anglaise

Ein prachtvolles Bankett voll Kostbarkeiten für den Körper mit süßer Vanille, cremiger Kakaobutter und einer frisch-grünen Note von Mädesüß. Verwöhne dich mit der luxuriösesten Lotion, die Lush je kreiert hat! Dementsprechend wenig dezent geht auch die offizielle Produktseite ans Werk und verspricht weiche Haut für Königinnen. Die Bodylotion Creme Anglaise hält dieses Versprechen umgehend und überzeugt mit perfekter Konsistenz und einem betörenden Duft von Vanille, der als Duftnote am Körper haften bleibt. Zudem braucht ihr nur wenig auftragen, da diese Lotion extrem feuchtigkeitsspendend ist und somit lange für weiche Haut sorgt. 100 ml dieser Creme kosten 18,95 Euro, und damit kommt ihr eine Weile aus!

Badebombe Colour, Clarity, Carat, Cut

Schillernd, funkelnd, gar glitzernd soll es sein? Dann ist die Badebombe mit dem klingenden Namen Colour, Clarity, Carat, Cut etwas für euch. Fülle die Badewanne mit diesem saisonalen Juwel und beobachte, wie es mit leuchtenden Farben, atemberaubendem Funkeln und einem belebenden Zitrusduft über das Wasser tanzt. Die Zitrusfrüchte wecken den Geist und das süße Benzoeharz erfreut die Sinne. So beschreibt es Lush, und ich könnte es selbst nicht besser – die offizielle Seite ergänzt da noch mehr. Die kräuterige Badebombe löst sich fein und edel auf, der Zitrusduft im Badezimmer ist spot on und macht jedes Bad zum glitzernden Vergnügen. Ein Sprudelbad dürft ihr bei dieser Bombe nicht erwarten, sondern eher ein tolles Design mit jeder Menge Glanz, Schimmer und Glamour – und das erfüllt sie perfekt. Sie kostet 9,50 Euro pro Stück (100 g).

Duschcreme See And Be Seen

Stets im Rampenlicht zu sein ist anstrengend. Daher lässt euch diese seidig-süße Waschcreme mit Zitrone und Rose luxuriös duften und macht euch bereit, ein glanzvolles Debüt zu geben. Nehmt eine Handvoll, atmet den süßen Blumenduft ein und schäumt die Creme auf der nassen Haut auf. So liest sich die Produktanleitung auf der offiziellen Seite – 210 ml kosten 23,95 Euro -, und der seidige Zitronen-Rosen-Schaum ist ein Erlebnis sondergleichen. Egal, ob ihr sie auf einem Badeschwamm oder direkt auf euren Körper auftragt, diese Waschcreme entführt euch in ein Land voller Rosen und Schaum. Zudem wir das Badewasser dezent verfärbt, das sorgt für ein grandioses Gesamtbild. Interesse bekommen? Ein kurzes Übersichtsvideo dieser vier Produkte haben wir auf Instagram in hoher Qualität und auf YouTube veröffentlicht!