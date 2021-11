Neue Dead by Daylight Outfits für die Horror-Legenden Nemesis und Pyramid Head

Behaviour Interactive kündigt an, dass es ab sofort zwei neue Outfits für die Horror-Legenden Nemesis und Pyramid Head in Dead by Daylight geben wird. Dead by Daylight ist das einzige Spiel, in dem Horror-Fans in die Rollen der Kult-Killer aus zwei der bekanntesten Horror-Franchises renommierter Hersteller schlüpfen können – Nemesis von Capcom aus der Resident Evil Reihe und Pyramid Head von Konami aus Silent Hill. Als Tribut an diese gefürchteten Schurken präsentieren die Entwickler ein Video, in dem beide nie zuvor gesehene Outfits tragen, die es nur im Reich der Entität gibt. Passenderweise wählt der Nebel den gruseligsten aller Tage, um seine Community daran zu erinnern, dass sie den bekannten Killern der Horrorgeschichte begegnen können, wenn sie sich ins Spiel begeben.

Der neue Blighted Legends-Trailer, der ab Halloween verfügbar ist, zeigt die beiden Horror-Ikonen mit ihren neuen Blighted-Sets, die Teil der Hallowed Curse Collection sind. Die Collection ist grafisch von der Fäule inspiriert, einer Zeit, in der faulige Blumen einen geheimnisvollen Nektar absondern. Sobald die Killer diese Flüssigkeit in sich tragen, mutieren sie und triefen selbst vor dem Fäule-Serum. Die Nemesis-Fäule und Pyramidenfäule können im Shop des Spiels erworben werden.