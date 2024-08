Neue Anker Prime Premium-Ladegeräte ab sofort erhältlich

Während in Paris die Elite des Sports um Medaillen und Rekorde kämpft, sorgt Anker in anderen Disziplinen für neue Bestmarken: Seit heute ist die neue Generation der Anker Prime-Serie auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Ob mit dem faltbaren Wandladegerät oder dem praktischen Lade-Dock mit integriertem Display – der bei mobiler Ladetechnologie führende Hersteller Anker untermauert mit der neuen Produktreihe seinen Anspruch, NutzerInnen mit smarter, innovativer Energie immer und überall zu versorgen. Dabei setzen die Produkte auf die fortschrittliche GAN-Technologie (Galliumnitrid), eine intelligente Leistungssteuerung und maximale Sicherheit. Zum Start gibt es für ausgewählte Prime-Neuheiten bis einschließlich dem 25. August 2024 satte fünfzehn Prozent Rabatt mit dem Code „ANKERPOWER“.

Das sind die neuen Produkte

Anker Prime Ladegerät (100W): Faltbar für maximale Flexibilität

Das faltbare Anker Prime Wandladegerät mit 100 Watt Leistung verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und beweist mit dem USB-A-Slot echte Allrounder-Qualitäten. Dank der Prime-Technologie nutzt jeder Port immer nur genau die Energiemenge, die das zu ladende Gerät auch wirklich benötigt. Mit der ActiveShield 2.0-Technik werden die Temperaturen jederzeit genauestens überwacht, um Ladegerät und die Lieblings-Tech-Gadgets zu schonen.

Das Anker Prime Ladegerät (100W) ist für 79,99 Euro auf der Anker-Webseite, Amazon & Co. erhältlich.

Anker Prime USB-C auf USB-C Kabel: Die JahrHUNDERT-Nabelschnur

Gut, ein Ladekabel ist ein Ladekabel, richtig? Falsch! Anker beweist mit seinem neuen USB-C auf USB-C-Kabel erneut, welche Qualitätsunterschiede es doch gibt. Die elementare Nabelschnur zwischen den Geräten besteht aus recycelten Materialien und ultrafeinen Kupferdrähten.

Die Anker-IngenieurInnen tüftelten an der Belastung und erreichten eine getestete Lebensdauer von 300.000 Biegungen. Damit soll das auf bis zu 240 Watt ausgelegte Kabel bis zu 100 Jahre problemlos überstehen und so manches Gadget überleben.

Das USB-Kabel ist für 24,99 bzw. 29,99 Euro (90 und 180 Zentimeter) auf der Anker-Webseite, Amazon & Co. erhältlich.

Anker Prime Ladegerät (250W): Knopf und Uhr mit Bravour

Die beiden neuen Lade-Hubs aus der Anker Prime-Serie sind echte Spitzensportler, rekordverdächtig schnell und dabei ikonisch elegant. Das Anker-Hub trägt sechs Anschlüsse (vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse) mit einer Gesamtleistung von 250 Watt in sich.

Besonders praktisch sind der 2,3 Zoll große LCD-Bildschirm und ein Drehknopf, die einen einfachen Zugriff auf Ladeinformationen und Stromverteilungsmodi ermöglichen. Auf Wunsch dient das Hub auch als digitale Uhr mit anpassbaren Designs.

Wer es etwas schlichter mag und dabei auch noch Geld sparen möchte, schaut sich die 200 Watt-Version mit ebenfalls sechs Anschlüssen (vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse), aber ohne Display, genauer an.

Das Anker Prime Ladegerät (250W) ist für 159,99 auf der Anker-Webseite, Amazon & Co. erhältlich, das Anker Prime Ladegerät (200W) für 79,99 Euro ebenfalls bei Anker, Amazon und weiteren Händlern.

Anker Prime Lade-Dock (160W): Gold-Kandidat im Kampf der Lade-Docks

Last, but not least, ein Kandidat für die Goldmedaille: Das Anker Prime Lade-Dock (160W) kommt mit 14 Anschlüssen daher: Drei USB-Anschlüsse zum Aufladen, sechs USB-Anschlüsse für die Datenübertragung, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen vollwertigen Upstream-Anschluss, eine 3,5-Millimeter-Audiobuchse, zwei Video-Ausgänge mit 4K-Auflösung bei 60 Hertz und eine kombinierte Ladeleistung von 160 Watt.

Auch die All-in-One-Workstation verfügt über einen LCD-Bildschirm, der alle Systeminformationen anzeigt.

Das Anker Prime Lade-Dock (160W) ist für 199,99 Euro auf der Anker-Webseite, Amazon & Co. erhältlich.