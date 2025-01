Netflix’ The Witcher: Sirens of the Deep erscheint am 11. Februar 2025, erster Trailer ist da

The Witcher: Sirens of the Deep erscheint am 11. Februar, und das erste Video verspricht einen brutalen Krieg zwischen Menschen und Meeresbewohnern.

Über The Witcher: Sirens of the Deep

Ja, richtig, da fällt jetzt einiges zusammen: Bevor Liam Hemsworth sein Debüt als Monsterjäger in der vierten Staffel von The Witcher gibt, veröffentlicht Netflix einen neuen Animationsfilm mit Geralt von Rivia in der Hauptrolle. Der Film war schon länger bekannt und bringt den Synchronsprecher aus dem Spiel, Doug Cockle, als Weißen Wolf zurück, zu dem sich die zurückkehrenden Live-Action-Stars Joey Batey als Jaskier und Anya Chalotra als Yennefer anschließen. Christina Wren vervollständigt die Hauptsprecherin als Essie Daven, eine neue Figur, die für dieses neue Abenteuer im Mittelpunkt stehen wird. Wie wir im Trailer sehen, schließt sich Essie Geralt und Jaskier an, als sie beginnen, einen neuen Fall zu untersuchen. Es scheint, dass der Monsterjäger weit davon entfernt ist, seine Träume von “Münze, Frieden und Ruhe” zu verwirklichen, da er gezwungen ist, Antworten auf eskalierende Konflikte zu finden, während er an seinen Vertrauensproblemen arbeitet, um eine neue Romanze einzugehen.

Die Handlung adaptiert Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte A Little Sacrifice, die in der Sammlung Sword of Destiny enthalten ist, und hat enge Verbindungen zur TV-Show. Die Handlung spielt um 1244 auf der Zeitleiste von The Witcher, das ist kurz nachdem sich Geralt und Yennefer in Staffel 1 getroffen haben. Netflix hat die offizielle Zusammenfassung des Films enthüllt, die lautet: “Geralt von Rivia, ein mutierter Monsterjäger, wird angeheuert, um eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf zu untersuchen, und wird in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Meermenschen hineingezogen. Er muss sich auf Freunde verlassen – alte und neue – um das Rätsel zu lösen, bevor die Feindseligkeiten zwischen den beiden Königreichen zu einem totalen Krieg eskalieren.” Sirens of the Deep ist der zweite Animationsfilm über Sapkowskis dunkle Fantasy-Welt, der nach The Witcher: Nightmare of the Wolf aus dem Jahr 2021 auf Netflix erscheint.