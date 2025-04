Ein Minecraft Film-Menü ab heute bei McDonald’s Österreich verfügbar

Rechtzeitig zur Veröffentlichung von Ein Minecraft Film am kommenden Donnerstag sorgt McDonald’s für eine echte Blockbuster-Kooperation: Mäcci-Fans weltweit können sich ab heute, 1. April, über das Ein Minecraft Film-Menü freuen – so auch in Österreich. Insgesamt sechs Wochen lang haben Fans und MyMcDonald’s Mitglieder bei der Bestellung ihres liebsten Klassiker McMenüs die Möglichkeit, exklusive Collectibles zu sammeln und MyMcDonald‘s Ms gegen zusätzliche Add-Ons im Minecraft Spiel einzutauschen.

Auf der ganzen Welt bringt Minecraft Menschen dazu, sich kreativ auszuleben und eigene Welten zu erschaffen. Kurz vor dem globalen Start des Kinoabenteuers Ein Minecraft Film, das am 3. April in den heimischen Kinos erscheint, bringt McDonald’s die Magie der Minecraft-Filmwelt mit dem Ein Minecraft Film-Menü ab heute in die Restaurants. Auch die jüngeren Gäste können sich im Laufe der Kooperation auf insgesamt zwölf Happy Meal Spielzeuge passend zum Ein Minecraft Film freuen.