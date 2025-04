Nintendos The Legend of Zelda-Film erscheint im März 2027

Nintendo hat das Erscheinungsdatum für den Live-Action-Film Legend of Zelda bekannt gegeben. Im März 2027 kommt er – weltweit!

Über The Legend of Zelda

Nintendo hat angekündigt, dass der Film am 26. März 2027 veröffentlicht wird. Es wurden keine weiteren Informationen über den Film bereitgestellt. The Legend of Zelda ist das dritte Nintendo-Franchise, das in den letzten Jahren zu einem Film gemacht wurde. Detective Pikachu und der Super Mario Bros-Film wurden mit großem Erfolg veröffentlicht, wobei der Super Mario Bros-Film zu einem der umsatzstärksten Animationsfilme aller Zeiten wurde. Nintendo gab letztes Jahr bekannt, dass ein Live-Action-Film, der auf The Legend of Zelda basiert, in Arbeit ist.

Der Film wird von Shigeru Miyamoto, dem absoluten Regisseur und Nintendo-Mitarbeiter, und dem erfahrenen Hollywood-Produzenten Avi Arad, dem ehemaligen Chief Creative Officer von Marvel Entertainment, produziert.

Es wird von Nintendo und Arad Productions produziert und von Wes Ball inszeniert, dem Regisseur der Maze Runner-Trilogie und Kingdom of the Planet of the Apes. Seht die Ankündigung aus der Nintendo Today-App gleich hier: