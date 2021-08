Neuer The Witcher Nightmare of the Wolf Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für alle Fans der Hexer – Netflix veröffentlichte vor wenigen Stunden einen neuen The Witcher Nightmare of the Wolf Trailer, der absolut Lust auf den Netflix-Start am 23.8.2021 macht.

Was erwartet euch?

Mit diesem Anime-Film über die Vorgeschichte von „The Witcher“ wird die Welt der Serie weiter ausgebaut. In der Zeit vor Geralt verdient sich sein Mentor Vesemir, ein draufgängerischer junger Hexer, sein Geld als Monsterjäger und entkommt so der Armut. Doch als ein rätselhaftes neues Monster das politisch instabile Königreich terrorisiert, begibt sich Vesemir auf ein furchteinflößendes Abenteuer, das ihn zwingt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Hier ist der The Witcher Nightmare of the Wolf Trailer