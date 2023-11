Netflix’ The Witcher: Sirens of the Deep – Erster Blick auf den Film

Netflix hat The Witcher-Fans einen ersten Blick auf den neuen Sirens of the Deep-Film gegeben, der Ende 2024 auf den Streaming-Dienst kommen soll.

Mehr zu Sirens of the Deep

The Witcher: Sirens of the Deep basiert auf A Little Sacrifice, einer Kurzgeschichte des Schöpfers des Universums Andrzej Sapkowski. Geralt von Riva wird eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf inmitten des zunehmenden Konflikts zwischen seinen menschlichen Bewohnern und Meermenschen aus dem Ozean untersuchen. Netflix sagt, dass der Film zwischen den Episoden 5 und 6 der ersten Staffel der Live-Action-Serie spielt, und er zeigt: Der Geralt im Film ähnelt dem ursprünglichen Witcher-Schauspieler Henry Cavill mehr als dem Geralt in den Spielen. Die Live-Action-Stars Anya Chalotra und Joey Batey werden auch ihre Rollen als Yennefer von Vengerberg und Jaskier im Animationsfilm wahrnehmen.

Aber Geralt wird von Doug Cockle gesprochen, der dafür bekannt ist, den Weißen Wolf in den Witcher-Spielen zu sprechen. Der Film wird von Kang Hei Chul gedreht, der als Storyboard-Künstler für The Witcher: Nightmare of the Wolf diente, der die Geschichte von Vesemir abhandelt, bevor er Geralts Mentor wurde. Es wurde auch von Studio MIR animiert, dem gleichen südkoreanischen Studio, das an Nightmare of the Wolf gearbeitet hat. Der Film ist vielleicht das letzte Mal, dass diejenigen, die Cavill besonders liebten, eine Version von ihm im Witcher-Universum zu sehen bekommen. Er verließ die Live-Action-Show nach der dritten Staffel und soll durch Liam Hemsworth ersetzt werden.