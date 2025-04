LOL: Last One Laughing Staffel 6: Teilnehmer:innen und Starttermin enthüllt

Auf eine neue Runde – LOL: Last One Laughing Staffel 6 wird mit einem Trailer angekündigt, den wir euch gerne hier präsentieren. Verraten wird darin, wann es losgeht und wer mit dabei ist.

Worum geht’s?

Last One Laughing ist eine beliebte Comedy-Show, die auch unter dem Titel LOL bekannt ist und von Michael ‚Bully‘ Herwig gehostet wird. In dieser Sendung treten verschiedene prominente Komiker gegeneinander an, um herauszufinden, wer der letzte ist, der nicht lacht. Die Idee ist simpel: Die Teilnehmer müssen in einem speziell dafür eingerichteten Raum 6 Stunden lang miteinander verbringen und sich gegenseitig zum Lachen bringen, während sie selbst strikt versuchen, ihre Emotionen zu kontrollieren und nicht zu lachen.

Die Show wird von Bully geführt, der die Regeln erklärt und die Stimmung auflockert, aber das eigentliche Highlight sind die Teilnehmer:innen, die sich mit skurrilen und oft überraschenden Strategien versuchen, ein Lächeln oder Lachen bei den anderen auszulösen. Dabei dürfen keine physischen Angriffe oder unangemessene Handlungen durchgeführt werden; alles läuft auf humorvolle Provokationen und kreative Einfälle hinaus. Das Besondere an LOL: Last One Laughing ist die Mischung aus lustigen, teilweise absurden Szenen und dem psychologischen Element, das die Herausforderung der Selbstbeherrschung in den Vordergrund stellt. Wer es schafft, als letzter ohne Lachen übrig zu bleiben, gewinnt den Hauptpreis, der sowohl eine hohe Geldsumme als auch den Titel des „Lachkönigs“ umfasst.

Das sind die LOL: Last One Laughing Staffel 6 Teilnehmer:innen!

Waren in der Vergangenheit beispielsweise Michael Mittermeier, Max Giermann und Anke Engelke mit dabei, wartet dieses Mal ein großteils neuer Cast. Einzig Hazel Brugger und Ralf Schmitz feiern ein Comeback.

Mit dabei sind: Riccardo Simonetti, Jürgen Vogel, Hazel Brugger, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst, Helene Bockhorst, Ralf Schmitz, Florian David Fitz und Giovanni Zarrella.