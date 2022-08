Nerf trifft Minecraft: Unser Test von Minecraft-Armbrust, Microshot Blaster und Roblox-Strike Blaster!

Es macht sehr viel Spaß, mit den Minecraft-Nerfs durch den Garten zu laufen (ich empfehle aufgrund der Feuerkraft wirklich den Garten und nicht den Wohnraum) und sich gegenseitig abzuschießen. Auch jung gebliebene Erwachsene erfreuen sich daran, die anderen zu „nerfen“. Ein großer Pluspunkt ist, dass die Darts sehr leise abgefeuert werden und man nur ein leises klicken hört. Nicht so toll finde ich die Darts. Es ist sehr mühsam, diese aufgrund der sehr neutralen Farbe in der Wiese zu suchen. Eventuell wäre es besser, diese in knalligen Farben mitzuliefern. Nach kurzer Zeit kamen uns so zwei Geschosse abhanden. Ich empfehle, hier beim Kauf gleich eine Packung Ersatzdarts mitzunehmen (für fünfzig Stück bezahlt man knapp 10 Euro). Der Preis variiert sehr stark zwischen den Händlern, die teils enorme Preisunterschiede haben. Hier lohnt sich vorab ein Preisvergleich im Internet. Die Microshot Blaster gibt es zwischen zirka zwölf und 22 Euro, die Pillagers Armbrust kursiert im Netz ab zirka 34,99 Euro. Alles in allem gibt es für begeisterte und strahlende Kinderaugen eine klare Kaufempfehlung und ist ein Spielspaß für Klein und Groß.