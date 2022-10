Need for Speed Unbound: Neuer Risk and Reward-Trailer veröffentlicht

EA hat den ersten Need for Speed Unbound Gameplay-Trailer veröffentlicht. Unter dem Namen Risk & Reward geht es ganz schön zur Sache!

Mehr zu Unbound

Der “Risk & Reward”-Trailer, der unten zu sehen ist, enthält Verfolgungsjagden von Polizisten und zeigt zudem, wie Spieler:innen auch gegen rivalisierende Rennfahrer wetten können, wenn der Titel später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Das von Criterion entwickelte Rennspiel verfügt zum ersten Mal in der Serie über eine 4K-Auflösung bei 60 FPS sowie einen neuen Kunststil mit anpassbaren Fahreffekten. Need for Speed Unbound wird am 2. Dezember 2022 für PC, PS5, und Xbox Serie veröffentlicht. Am PC wird das Spiel über EAs Origin (bald EA App), Steam und Epic Games Store veröffentlicht.

“Um an die Spitze zu gelangen, muss man Risiken eingehen”, heißt es in der offiziellen Beschreibung des neuen Trailers. “Wählen Sie, wie und wann Sie alles aufs Spiel setzen, riesige Drifts auf der Straße ziehen, die Polizisten übertreiben oder Nebenwetten mit Ihren eigenen Einnahmen gegen rivalisierende Rennfahrer platzieren. Zeit ist Geld, also finden Sie den schnellsten Weg, um genug Geld zu verdienen, um an den wöchentlichen Qualifikationsspielen teilzunehmen und es zu Lakeshores ultimativem Rennen, The Grand, zu schaffen.” Genug der einleitenden Worte, hier ist das Video für euch: