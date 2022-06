NCSoft kündigt Project M an – ganz im Stile von Detroit: Become Human

NCSoft hat einen Trailer zu Project M (Arbeitstitel) veröffentlicht. Das Game erinnert stark an Quantic Dreams’ Meisterwerk, das uns im Test begeisterte!

Mehr zu Project M

Das südkoreanische Studio NCSoft veröffentlichte einen Trailer für sein “neues interaktives Filmspiel” namens Project M. Der Titel wurde mit Unreal Engine 5 erstellt und wird 2023 auf Konsolen erwartet, teilte das Studio per Pressemitteilung mit. Es wurden zwar keine spezifischen Konsolen erwähnt, aber ich wette auf PC, PS5 und Xbox Serie. Der hyperrealistische Trailer sieht in der Tat wie ein Film aus – neben dem, was NCSoft als “Kinoproduktion” bezeichnet, sind beinahe fotorealistische Grafiken zu sehen. Der Trailer zeigt eine Geschichte, die sich um einen Ehemann dreht – möglicherweise -, der sich am Mörder seiner Frau rächt. Oder so. Seht selbst: