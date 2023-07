Nächstes Pokémon Presents-Event findet wohl im August 2023 statt

Laut dem bekannten Pokémon-Datenminer CentroLeaks bezieht sich eine Codezeile, die im neuesten Update für das Handyspiel Pokémon Masters EX gefunden wurde, auf eine In-Game-Kampagne im Zusammenhang mit einer Pokémon Presents -Präsentation. Die Kampagne soll laut den Akten am 8. August beginnen. Jede aktuelle Pokémon Presents-Präsentation hat ein Tie-in-Event im Spiel gezeigt, was bedeutet, dass wir, wenn dieses Leck korrekt ist, am 8. August eine Sendung sehen könnten. Während Pokémon derzeit kein neues Hauptserienspiel oder ein angekündigtes Remake hat, ist die erste Erweiterung für Pokémon Karmesin und Purpur für eine Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres geplant.

Im Februar angekündigt, werden The Hidden Treasure of Area Zero Teil 1: The Teal Mask und Teil 2: The Indigo Disk in diesem Herbst/Herbst bzw. Winter 2023 veröffentlicht. Beide Teile der Erweiterung werden ältere Pokémon einführen, die nicht in der Paldea-Region zu finden sind. Dazu gehört etwa ein Milotic, aber auch andere Klassiker. Spieler:innen, die die Erweiterung vorbestellen, erhalten ein neues Uniformset, das sich je nach Basisspiel unterscheidet. Als frühen Kaufbonus erhalten alle, die die Erweiterung vor dem 31. Oktober kaufen, einen Bonus, der in der Paldea-Region nicht erhältlich ist.