Nacon Connect: Herr der Ringe: Gollum, Ravenswatch und mehr im März 2023

Der französische Herausgeber Nacon wird nächsten Monat eine neue Präsentation namens Nacon Connect veranstalten, um einige seiner kommenden Titel zu präsentieren.

Über die Nacon Connect

Die Nacon Direct-Präsentation findet am 9. März um 19 Uhr unserer Zeit statt und wird laut Nacon “viele Informationen über bevorstehende Spiele teilen”. Nacon hat bestätigt, dass der Herr der Ringe: Gollum während des Streams gezeigt wird, ebenso wie RoboCop: Rogue City. Zusätzlich gibt es mehr zu Gangs of Sherwood, Ravenswatch und TT3: Ride on the Edge begleitet. Nacon sagt auch, dass einige seiner “Sport- und Simulationsspielekataloge” auch während der Präsentation erscheinen werden. Vielleicht erfahren wir auch endlich mehr zu Garden Life und Konsorten?

Gollum findet parallel zu den in Der Herr der Ringe beschriebenen Ereignissen statt und ist ein storybasiertes Action-RPG, in dem sich die Spieler:innen auf die Suche nach dem Einen Ring begeben. Das Spiel, das von Daedalic Entertainment entwickelt und mitveröffentlicht wird, hat sich seit seiner ursprünglichen Enthüllung im Jahr 2019 mehrmals verschoben. Ursprünglich für 2021 geplant, wurde dann im Mai 2022 angekündigt, dass das Spiel im September desselben Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht werden würde, wobei eine Switch-Version später im Jahr 2022 folgen sollte. Letzten Monat erklärte Nacon, dass das neue geplante Startfenster des Spiels jetzt einige Zeit in den sechs Monaten zwischen April und September 2023 ist. Na denn!