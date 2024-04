Nach Kritik: Disney Speedstorm lässt euer Geld vielleicht doch stecken

Letzte Woche hat der Entwickler seine Pläne für Staffel 7 des Spiels detailliert beschrieben, die bald beginnen wird. Zu den Plänen gehörte die Nachricht, dass die Premium-Stufe des Golden Pass – die das Äquivalent eines Saisonpasses oder Battle Pass im Spiel ist – nicht mehr durch das Sammeln von In-Game-Token verdient werden kann und nur für 9,99 Euro gekauft werden kann. Es wurde auch angekündigt, dass zum ersten Mal in Speedstorm Staffel 7 in zwei Teile aufgeteilt werden würde, von denen jeder einen Monat dauert und jeder einen separaten Golden Pass enthält. Daher wurde erwartet, dass die Spieler im Laufe der zwei Monate der 7. Staffel 19,99 Euro für beide Premium-Golden Passes zahlen. Fans des Spiels haben auf der Disney Speedstorm Reddit-Seite und dem Discord-Server negativ reagiert .

A message from the #DisneySpeedstorm team pic.twitter.com/HltBMMYzBN

Gameloft hat jetzt eine Nachricht auf dem offiziellen X-Konto des Spiels veröffentlicht, in der die Reaktion auf seine Pläne anerkannt und vorgeschlagen wird, dass sie sich ändern könnten. “Wir möchten uns bei allen unseren Fans für das Feedback in der vergangenen Woche bedanken”, heißt es in der Nachricht. “Wir schätzen es, eine so leidenschaftliche Gemeinschaft zu haben. Wir werden Ihnen in Kürze ein Update zur Verfügung stellen und danken Ihnen für Ihre Geduld”. Noch ist nicht klar, ob das Update von Gameloft vorher kommen wird oder ob Staffel 7 weiter verschoben wird, während die Monetarisierung des Golden Pass überdacht wird. Nach einer bezahlten Early Access-Periode, die im April 2023 begann, wurde Disney Speedstorm im September vollständig kostenlos. Kein Wunder, dass dann jede zusätzliche Monetarisierung mit Argusaugen begutachtet wird…