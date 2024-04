Disney Speedstorm: Kontroverse Änderung sorgt für Ärger bei Spieler:innen

Der nächste Saisonpass von Disney Speedstorm ermöglicht es uns nicht, ihn in der Spielwährung zu kaufen. Nur harte Euros werden akzeptiert!

Zahlen für Disney Speedstorm

In einem Update, das die nächste Saison des Spiels beschreibt, kündigte der Entwickler Gameloft an, dass Golden Passes (der Saisonpass des Spiels) nicht mehr mit Tokens (der kostenlosen In-Game-Währung des Spiels), sondern nur als Direktkauf gekauft werden können. Der Golden Pass wird immer noch eine kostenlose Stufe und eine Premium-Stufe haben, aber wo sich die Spieler in der vorherigen Saison über das Gameplay in die Premium-Stufe verdienen konnten, wird die Premium-Stufe jetzt nur noch als Direktkauf für 9,99 Euro erhältlich sein. Ein Paket für 19,99 Euro, mit dem wir Stufen direkt aufsteigen können, wird ebenfalls angeboten.

Die Disney Speedstorm-Spieler:innen sind mit der Veränderung nicht zufrieden, da viele soziale Medien besuchen, um ihre Frustration über die Veränderung zu entlüften. “Ich habe meine Token für den neuen Saisonpass gespart. Es ist so frustrierend”, schrieb ein Fan auf Reddit. “Als Gründer, der das echt gute Spiel in Early Access gekauft hat, bin ich verblüfft… wofür genau habe ich bezahlt? Zu Beginn des Spiels wurde uns gesagt, dass Token zum Kauf von Goldenen Pässen verwendet werden können. Warum haben sie das widerrufen?” schrieb ein anderer. Die 7. Staffel des Rennspiels wird am 17. April 2024 beginnen. Ob sich Gameloft da einen Gefallen getan hat?