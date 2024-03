Nach Disney Dreamlight Valley: Gameloft widmet sich Dungeons & Dragons

Gameloft hat angekündigt, dass es ein Dungeons & Dragons-Spiel für PC und Konsolen entwickelt. Es spielt in den Vergessenen Reichen!

Über das D&D-Spiel von Gameloft

Der Titel spielt in den Vergessenen Reichen wie Neverwinter Nights und die Baldur’s Gate-Reihe und ist in seinem Studio in Montreal in Arbeit. Dieses Studio ist unter anderem für Disney Dreamlight Valley und Lego Star Wars Castaways verantwortlich. Laut der Ankündigung wird es “ein einzigartiges kooperatives Gameplay bringen, das um eine innovative Hybride aus Überleben, Lebenssimulation und Action-RPG herum aufgebaut ist”. Gameloft sagte: “Die Spieler:innen können ein Abenteuer erwarten, in dem die reiche Geschicte dieser legendären Franchise auf das Überleben in Echtzeit in einer einzigartigen Kampagne der Widerstandsfähigkeit, Kameradschaft und Gefahr an fast jeder Ecke trifft”.

Das Studio rekrutiert derzeit Entwickler für die Arbeit an dem Spiel, das noch kein bestätigtes Startfenster hat. Nicht mal einen Namen gibt es derzeit, aber wir nehmen, was wir kriegen können. “Freunde zu finden, sowohl auf dem Tisch als auch außerhalb, war schon immer ein zentraler Wert von Dungeons & Dragons, und es ist unser Ziel als lebenslange Fans, diese Erfahrung in ein anderes Genre zu bringen, das für aufstrebendes Gameplay und gemeinsame Erzählungen bekannt ist, die sowohl von Neuankömmlingen als auch von Spielleiter:innen gleichermaßen genossen werden kann”, sagte Gameloft Montreal Creative Director Marc-Andre Deslongchamps.