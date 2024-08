MYVU/Imiki AR Glasses: Augmented Reality ist ab Oktober Wirklichkeit

Die flexiblen Bügel der MYVU/Imiki AR Glasses schmiegen sich mit über 18 Grad Anpassungsspielraum perfekt an nahezu jede Kopfform, ohne Druck auszuüben – für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag. In den Bügeln befinden sich speziell entwickelte superlineare Lautsprecher mit räumlichem Klangfeld. Das Fernfeld-Noise-Cancelling stellt die Privatsphäre der Nutzer:innen sicher und sorgt dafür, dass der Klang nur von Träger:innen der Brille wahrgenommen werden kann und nicht nach außen dringt. Zusammen mit dem KI-unterstützten Dual-Mikrofon-Setup werden bei Telefongesprächen Umgebungsgeräusche effizient erfasst und gefiltert, um die Gesprächsqualität zu verbessern. Das klingt schon sehr ansprechend, doch der Hersteller hat noch mehr in petto.

Wir haben uns schon an anderer Stelle damit beschäftigt, was eine solche Brille alles können sollte . Sind wir nun am Ziel?

Das kann die smarte Brille

Die Lautstärke kann unkompliziert per Wischgeste am Bügel oder über die Tasten des Smartphones gesteuert werden

Der integrierte Akku bietet genug Reserven für die Nutzung den ganzen Tag über und reicht beispielsweise für vier Stunden Telefonie, Musik, oder zwei Stunden Navigation

Der Akku kann in 30 Minuten wieder auf 80 % aufgeladen werden

KI-Assistenz „Aicy“ bietet sofortigen Zugriff auf die Funktionen

Large Language Model (LLM): Aicy versteht das Gesagte und antwortet entsprechend

Antworten via Audio oder Texteinblendung möglich

Übersetzungen und mehr Barrierefreiheit

Mit MYVU/Imiki AR Glasses wird der Traum zur Realität, Menschen auch in fremden Sprachen zu verstehen. Mittels der in die Brille eingebauten Mikrofone können Unterhaltungen, oder TV-Sendungen erfasst und in Echtzeit übersetzt im Sichtfeld eingeblendet werden – ideal auf Reisen oder auch beim Lernen neuer Sprachen. Doch auch Menschen mit fehlender oder eingeschränkter Hörfähigkeit liest die Brille den Wunsch nach barrierefreien Gesprächen von den Lippen ab. Dank eingebauter Text-to-Speech-Funktion erscheinen Gesprächsinhalte als Text direkt in Echtzeit vor Augen und ermöglichen Träger:innen Augenkontakt und natürliche Interaktionen während einer Unterhaltung.

Mit einer Reichweite von bis zu fünf Metern können die hochsensiblen Mikrofone darüber hinaus auch Geräusche erfassen und als Text einblenden und sorgen für ein besseres Verständnis des Alltags und mehr soziale Teilhabe. Damit nicht genug, die Texteinblendungsfunktion kann auch anders verwendet werden. Auswendiglernen war gestern! Mit der Teleprompter-Funktion der MYVU/Imiki AR Glasses halten Nutzer:innen Blickkontakt mit ihrem Publikum, ohne auch nur eine Silbe ihrer Rede zu vergessen. Die Scrollgeschwindigkeit des in der App hinterlegten Texts kann bei Bedarf unauffällig über die berührungssensitive Fläche im Bügel angepasst werden.

Sind AR Glasses am Ziel?

Blitzschnell informiert und Smartphone oder Watch einen Schritt voraus: Die MYVU/Imiki AR Glasses sind der zuverlässige Navigator für Fußgänger, Rad- oder Autofahrer. Per Head-up-Display haben Nutzer:innen die nächste Abbiegung, die Ankunftszeit oder die restliche Strecke immer klar vor Augen, ohne den Straßenverkehr aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig können Anrufe oder Nachrichten per Spracheingabe mit nur einem Fingertipp beantwortet werden. Selbst beim Musikhören oder Telefonieren unterwegs bleiben die Umgebungsgeräusche stets präsent, sodass Nutzer:innen immer sicher und entspannt an ihr Ziel gelangen.

Die MYVU/Imiki AR Glasses sind ab Oktober 2024 in den Farben „Space Black“, „Sky Blue“ und „Sand Gold“ zur UVP von je 599,99 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich. Die zur Nutzung der beschriebenen Funktionen erforderliche App ist DSGVO-konform und für Apple- und Android- Smartphones in den jeweiligen App Stores erhältlich. Neben der Brille befindet sich eine hochwertige Hülle, ein USB-C Kabel und eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang. Brillengläser in Sehstärke sind zukünftig bei zertifizierten Partnern gegen Aufpreis erhältlich. Was haltet ihr davon, wäre das etwas für euch?